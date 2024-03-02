Cumhur İttifakı’nın hedefi Trakya’da 3’te 3! CHP’li isimler en basit hizmeti bile çok gördüler

TÜRKİYE'NİN EN KİRLİ SUYUNU TEKİRDAĞLI İÇİYOR

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel dev bütçeye rağmen kentte yapılmayanları anlattı:

Şehrimiz Avrupa ile Asya'nın merkezinde köprü görevi görüyor. Tarımı, sanayisi, turizmi var. Şehrimizin bugünkü bütçesi 10 milyar lira. Devasa bütçeye sahip olmasına rağmen vatandaşımız bu bütçenin karşılığını hizmet olarak alamadı. Türkiye'nin en pahalı ve en kirli suyunu tüketen büyükşehiriz. Tekirdağ'da sular içilecek, hatta kullanılacak konumda değil. Birçok ilçede ikinci katlara sular çıkmıyor. Sadece bir ilçede yıllık ortalama 10 bin noktada boru patlağı oluyor, altyapı hiç yok. Tüm bu sorunların hızlıca çözüme kavuşması gerekiyor.

Deprem bölgesindeyiz ve acil dönüşüm yapılması gereken 220 bin binamız var. Tekirdağ, belediyecilik hizmeti, yol, vizyoner proje ve alt yapı anlamında çok geriden gidiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gönül belediyeciliğinin uygulandığı birçok belediyede artık hızlı trenler konuşulurken Tekirdağ'da hala kapalı otobüs durakları olsun mu olmasın mı, duraklarda tabure olsun mu olmasın mı, bunu tartışıyoruz. Aradaki vizyon farkı bu kadar uçuk.