CHP'li belediyeler işgalci İsrail'den vazgeçemedi! Katiller ile 'kardeşlik' protokolleri sürdürülüyor
Tüm Türkiye tek yürek olup Gazze'de 30 binin üzerinde sivili kadın çocuk demeden vahşice katleden terör devleti İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerine yönelik boykot uygularken CHP'li belediyelerin boykota katılmaması ise dikkatlerden kaçmamıştı. CHP'li belediyelerin yaşananların ardından işgalciler ile kardeşlik protokollerini sürdürüyor.
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.
İŞGALCİ İSRAİL'DEN GAZZE'DE SİVİL SOYKIRIMI!
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
CHP'NİN BELEDİYELERİ BOYKOTA KATILMADI
Türkiye tek yürek olup İsrail destekçilerine karşı boykot uygularken CHP'li belediyeler ise üç maymunu oynadı.
Cumhur İttifakı'na ait belediyeler boykota destek verirken CHP'ye ait hiç bir belediyenin bu kampanyaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞIYLA İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETTİ
Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kalırken il il, ilçe ilçe CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka şahitlik ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL HAMAS'IN DİRENİŞİNE "TERÖR" DEDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İşgalci İsrail'in zulmüne karşı direnen Hamas hakkında yaptığı açıklamalarla yeni skandallara imza atıyor.
İşgalci İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran Özgür Özel, 'Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap' dedi.
GERÇEKLER GÜNYÜZÜNDE
Gazeteci Murat Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'li belediyelerin işgalci İsrail ile devam ettirdiği kardeş kent protokollerini günyüzüne çıkardı.
TERÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN CHP BİR BAŞKA TERÖRE EL VERİYOR
Habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi, Edirne Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Bat Yam Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ile Petah Tikva kardeşlik protokolünü sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor
- 1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi
- AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?
- Spotify şarkı falı nedir, nasıl bakılır? Spotify Song Psychic şarkı falı ekranı...
- 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
- ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi