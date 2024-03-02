CHP’li belediyeler işgalci İsrail’den vazgeçemedi! Katiller ile ’kardeşlik’ protokolleri sürdürülüyor

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.