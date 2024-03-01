Karaköy’de otopark bilmecesi! CHP’li İBB 13 aydır çivi çakmadı

OTEL İLE İBB ZEMİNALTI OTOPARK İÇİN ANLAŞTI ZEMİNDE SU ÇIKINCA ANLAŞMA DONDURULDU



Katlı otoparkın yıkımının hemen yanında daha önce eski Gümrük binası olarak kullanılan tarihi 5 katlı binanın Ferit Şahenk grubu tarafından satın alınıp The Peninsula isimli otel olarak Galataport projesi içinde yer alıyor. İBB ve Otel yönetimi tarafından bir anlaşma olduğunu duyduk.

Anlaşmaya göre Otelin yıkılan katlı otoparkın yerine zemin insansız otopark yapılacağı ve 700 araçlık kapasiyete sahip olarak firma tarafından yaptırılıp İBB'ye teslim edileceği anlaşması yapıldığı belirtildi. Fakat zemin etütlerinin olumsuz çıkması nedeniyle kazı alanlarında su çıkmasının projeyi durdurduğu firma ile İBB'nin mahkemelik durumunda olduğu ve o yüzden çalışmaların durdurulup seçim sonuçlarının beklendiği kaydedildi.