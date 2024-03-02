Özgür Özel yüzsüzlükte sınır tanımıyor! Akşener'in "Midem bulandı" çıkışından sonra bir kez daha yanladı

Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BIKTIM USANDIM MİDEM BULANIYOR"

Yaşanan borç krizine Meral Akşener de dahil olurken Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Bu borç talebinden bıktığını söyleyen Akşener "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik." demişti.