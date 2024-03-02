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Özgür Özel yüzsüzlükte sınır tanımıyor! Akşener'in "Midem bulandı" çıkışından sonra bir kez daha yanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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Özgür Özel yüzsüzlükte sınır tanımıyor! Akşener’in Midem bulandı çıkışından sonra bir kez daha yanladı

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP ve İYİ Parti arasındaki çekişmeler gündemdeki sıcaklığını koruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerel seçimlere giderayak korku sarmaya başladı. Özel her fırsatta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kapısını aşındırmaya devam ediyor. Yaşanan "borç krizi" Özel ile Akşener arasında gerginliği neden oldu. Akşener, "Bıktım usandım midem bulanıyor artık" diyerek kapıları tamamen kapatırken, Özgür Özel bir kez daha yüzsüzlüğe soyunarak Manisa mitinginde İYİ Parti'ye yanladı.

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik her geçen gün daha da yükseliyor.

"BORÇ KRİZİ BİTMEK BİLMİYOR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte yol yürüyen iki parti arasında karşılıklı demeç savaşları giderek sertleşirken son gündemlerde konuşulan "borç krizi" Özel ile Akşener arasında gerginliğe neden oldu.

AKŞENER "İHANET" İMASINDA BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile müstakil kararının ardından son bir kez daha görüşen Özgür Özel, olumsuz yanıt alınca iki parti arasında tansiyon yükselmeye başladı. CHP medyası İYİ Parti'ye kuruluş aşamasında verilen 14 vekili hatırlatarak ihanet imasında bulundu.

ÖZEL AKŞENER'E YAPIŞTI BIRAKMIYOR

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulunmuştu.

Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BIKTIM USANDIM MİDEM BULANIYOR"

Yaşanan borç krizine Meral Akşener de dahil olurken Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Bu borç talebinden bıktığını söyleyen Akşener "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik." demişti.

'ÖZEL' YÜZSÜZLÜK

Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa mitingi sırasında Meral Akşener'e bir kez daha yanladı.

Özel yaptığı konuşma sırasında "Manisa'da "İYİ" insanlardan beklentim var." ifadelerini kullandı.

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