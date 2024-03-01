Yargıtay’dan FETÖ’nün yargıdaki taktik beyni hakkında şaşırtan karar: Örgüt yöneticiliğine verilen cezayı bozdu

ÖRGÜTÜN TAKTİKSEL BEYNİ

Tutuklu yargılanan Yıldırım'ın örgütün taktiksel beyni olduğunu ifade eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Sanığın, yönetici olarak örgüt üyelerini yönlendirdiği, örgüt içerisinde olma iradesinin devamlılık gösterdiği, örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğunu bilerek üye/yönetici olmak kasıt ve iradesi ile hareket ettiği, böylece sanık açısından atılı silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu kanaatine varılmıştır" denildi.