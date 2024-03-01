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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak

Genç Kart sahipleri, sanatsal etkinliklerden de ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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