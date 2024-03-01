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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: Antalya'daki afet bölgelerine 92 milyon TL gönderildi

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: Antalya’daki afet bölgelerine 92 milyon TL gönderildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.

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