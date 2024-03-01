Karar Resmi Gazete’de yayımlandı: 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."