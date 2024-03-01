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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Karar Resmi Gazete’de yayımlandı: 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin sözleşmeli personel alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."

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