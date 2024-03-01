FETÖ’cü Süleyman Salih Zoroğlu hakim karşısında! Savunması çileden çıkardı

'BEN TORBACI DEĞİLİM'

Ketamin konusunda sanki uyuşturucu satıcıymışım gibi anlatılmış. Biz ketamini sınırlı bir alanda kullandık. Benim kliniğimin çevresinde en az 10 adet ketamin infizyon seansı yapan doktor var. Ketamini 4 kişide kullandık. Ketamin depresyonda mucize bir ilaçtır. Ben torbacı değilim, profesörüm. Benim tek görevim cesur olup bildirmekti. 5 tanesini bildirdik, başımıza gelmeyen kalmadı. Herkes kınadı. Susup arkamı mı dönseydim? Ben seanstan seansa nasıl çocukların kafasına bir şey ekebilirim."