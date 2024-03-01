CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’na kıyak! Vekil aracı tahsis etmiş
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 2019'dan bu yana tek proje kazandırmadı. Her fırsatta israfı bitirdik yalanına sığınan ancak yaptığı harcamalarla dudak uçuklatan İmamoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı anlaşıldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana İstanbul'da projeye değil algı operasyonuna imza attı. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik diyen İmamoğlu'nun yaptığı harcamalar, dudak uçuklattı. Her afette İstanbul'u yalnız bırakan, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle İstanbul'u unutup Türkiye'yi turlayan İmamoğlu, şimdilerde CHP genel başkanlık koltuğunu kapmak için Özgür Özel ile güç yarışına başladı.
31 Mart'a sayılı günler kala meydanlarda vatandaştan oy isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı ortaya çıktı.
İddiayı ortaya atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a, "Eskiden Kia bir arabaya binerdin, sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık, bunları bir anlat" çıkışı yaptı.
CHP'liler laf atarak Gökçek'in konuşmasını kesmeye çalıştı. Ancak Gökçek, "Gökhan Beyciğim, bak, sana bir şey anlatıyorum. Eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir arabaya biniyor mu binmiyor mu? Milletin parasını peşkeş çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gökçek, bahsedilen aracın plakasını da verdi ve "34 DBC 666, araç kimin? Kim biniyor bu arabaya" diye sordu.
GÜNAYDIN TBMM KÜRSÜSÜNDE İTİRAF ETTİ
Sataşma olduğu gerekçesiyle kürsüye gelen Günaydın kendisini savunacağım derken skandal uygulamayı anlattı. Günaydın, şöyle dedi: "Benim 1 tane arabam var. 2006 model Kia. Sekreterim dediği arabaya binmiyor, bir arabaya binmiyor... Benim sekreterim sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım. Benim Meclis'te çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğin Kadriye Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem Müdürüdür."
TRAFİK CEZASINDAN KAÇMAK İÇİN
Günaydın'ın itirafları bununla da sınırlı salmadı. Günaydın, "Özel Kalem Müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip ederken çok sayıda trafik cezası ödediği için kendisine plaka korumasını benim üzerimden sağladı" dedi. Gökçek'in, "Delegelere giden paralar sana da mı kalacak? Anlat, onları da anlat. Bütün delegelerinizi sattınız, seni de mi satın aldı" diye laf atınca Günaydın'ın "oğlum, aslanım" gibi seviyesiz bir şekilde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı.
3 KART TAHSİS EDİLİYOR
TBMM, milletvekillerine görev yaptıkları süre içinde üç araç kartı tahsis ediyor. Milletvekilleri bunu genellikle danışman, sekreter ya da ailesi için kullanıyor. Milletvekili kartı taşıyan araçlar polis tarafından aranamıyor. Araçlar trafik cezası da ödemiyor. Araçlara kesilen trafik cezaları sadece bir tutanak halinde Meclis'e gönderiliyor. Araçlara çakar da takılabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
- Şengül Kurum kimdir? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum'un eşi Songül Kurum'un hayatı ve kariyeri...
- Elinde parası olana aylık 18.739 TL kazanç! Mevduat faizleri roket gibi fırladı!
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
- Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!
- Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?