Antalya Diplomasi Forumu 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak! Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
Antalya Diplomasi Forumu (ADF), dünyanın dört bir yanındaki 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak. Bakan Fidan düzenlenecek forum öncesinde birçok mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Antalya'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazak mevkidaşı Nurtleu ile görüştü.
İkili siyasi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiği aktarıldı.
Geçen yıl iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşıldığı hatırlatılarak, tarafların ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki müteakip projeleri değerlendirdiği kaydedildi.
Görüşmede, tarafların bölgesel konuları kapsamlı şekilde konuştuğuna dikkati çekilerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde daha fazla işbirliği yapılabilecek alanların gündeme geldiği bilgisi paylaşıldı.
BAKAN FİDAN IRAKLI MEVKİDAŞI HÜSEYİN İLE GÖRÜŞTÜ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapması planlanan ziyaretin hazırlıklar ele alındı.
Fidan ve Hüseyin, aralık ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ardından, kısa süre içinde Bağdat'ta yapılması öngörülen Güvenlik Zirvesi'nin takvimini de görüştü.
Taraflar, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi'ni de değerlendirdi.
BAKAN FİDAN GAMBİYALI MEVKİDAŞI TANGARA İLE GÖRÜŞTÜ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile görüştü.
Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika'daki önemli ortaklarından olan Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu iletti.
İki ülke, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede, ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Gazze'deki durum da ele alındı.
BAKAN FİDAN LÜBNANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü.
İki ülkenin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler kapsamlı değerlendirilirken, buradaki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerine değinildi.
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