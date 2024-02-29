Antalya Diplomasi Forumu 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak! Bakan Fidan’dan kritik görüşmeler

BAKAN FİDAN IRAKLI MEVKİDAŞI HÜSEYİN İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapması planlanan ziyaretin hazırlıklar ele alındı.

Fidan ve Hüseyin, aralık ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ardından, kısa süre içinde Bağdat'ta yapılması öngörülen Güvenlik Zirvesi'nin takvimini de görüştü.

Taraflar, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi'ni de değerlendirdi.