DEM Partili Tülay Hatimoğulları Oruç bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük nidaları attı!

CHP - DEM İTTİFAKININ PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI

DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.



Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.