DEM Partili Tülay Hatimoğulları Oruç bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük nidaları attı!
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan terörün siyasi ayağı DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özgür Özel'e 'eş başkan diyesim geldi' ifadelerini kullanan DEM Parti EŞ Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yine siviller vuruluyor yalanına sarılmış ve Gazi Mecliste hadsizliğe bürünerek Kürdistan nidaları atmıştı. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısını yineledi. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz zamanlarda kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." demişti.
CHP - DEM İTTİFAKININ PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI
DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti'nin mitingi yine bir terör propagandasına sahne oldu.
'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' BÖĞÜRTÜSÜ!
Mitingde konuşan terörün siyasi ayağı olan DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu. "Tecrit kaldırılsın" diyen Hatimoğlulları, "Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" dedi.
PKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Öldürülen terör örgütü üyelerinin de arkadaşları olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, "Bizler Sevelerin, Pakizelerin, Sakinelerin arkadaşıyız." ifadelerini kullandı.
İŞTE TERÖR SEVİCİ HATİMOĞULLARI'NIN SKANDALLARI
GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ
Öte yandan CHP'nin seçim ortağı DEM'in Eş Başkanı Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.
İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ
Terör örgütü PKK'nın siyasği ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir skandala daha imza attı.
Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi.
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