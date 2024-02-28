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Göçmen kaçakçılığına 'Kalkan-13' operasyonu! 42 organizatör yakalandı

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Göçmen kaçakçılığına ’Kalkan-13’ operasyonu! 42 organizatör yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen Kalkan-13 operasyonlarında 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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