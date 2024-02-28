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Devletin 'Gizli Anayasası' güncelleniyor! Başkan Erdoğan'dan "Kırmızı Kitap" talimatı

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Devletin ’Gizli Anayasası’ güncelleniyor! Başkan Erdoğan’dan Kırmızı Kitap talimatı

Devletin "Gizli Anayasası" olarak bilinen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesiyle ilgili çalışma başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası MGK Genel Sekreterliği konuyla ilgili harekete geçerken, konunun nisan ayının başındaki MGK'da ele alınması bekleniyor.

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Çalışmaların ardından konunun Başkan Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

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