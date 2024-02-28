28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Battal İlgezdi kendisini eleştiren vatandaşa çok ağır küfürler savurdu

CHP'li Battal İlgezdi kendisini eleştiren vatandaşa çok ağır küfürler savurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
ABONE OL
CHP’li Battal İlgezdi kendisini eleştiren vatandaşa çok ağır küfürler savurdu

Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. İlgezdi'nin, vatandaşa "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" dediği görüldü.

3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

İlgezdi, yaptığı istifa açıklamada, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.

İlgezdi, bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi.

VATANDAŞA HAKARET ETTİ: AHLAKSIZ, HADSİZ!

İlgezdi'nin bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaş, Battal İlgezdi'ye, "İmar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. İlgezdi ise kendisini protesto eden vatandaşa hakaretle karşılık verdi.

İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"AHLAKSIZ, HADSİZ HERİF"

"Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum.

O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şerefsiz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA