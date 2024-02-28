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Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'de yeni düzenleme çağrısı: İstanbul'da kurulan müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan Karadeniz’de yeni düzenleme çağrısı: İstanbul’da kurulan müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi’ne videomesaj gönderdi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğinin altını yeniden çizdi. Başkan Erdoğan ayrıca Karadeniz’de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Karadeniz’de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Barışın inşası için daha önce İstanbul’da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği videomesajda önemli mesajlar verdi.

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ VURGUSU

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın üçüncü yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor.



ZELENSKİ'NİN BARIŞ PLANINA DESTEK

En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 10 maddeli Barış planını prensip olarak destekliyoruz. Planın gıda güvendiği ile ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendik. Ancak barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor.

İSTANBUL'DA MÜZAKERE VURGUSU

Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.

Ortak coğrafyamız Balkanlar'da güneydoğu Avrupa ülkeleri iş birliği süreci ile hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum.

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