Başkan Erdoğan’dan Karadeniz’de yeni düzenleme çağrısı: İstanbul’da kurulan müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

İSTANBUL'DA MÜZAKERE VURGUSU

Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.

Ortak coğrafyamız Balkanlar'da güneydoğu Avrupa ülkeleri iş birliği süreci ile hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum.