TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme! İşte Kaan'ın yapım aşaması
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir gazetede milli muharip uçak KAAN’ın bir parçası için “kalorifer peteği gibi” benzetmesi yapılan habere kalorifer petekli paylaşımı ile gönderme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı.
Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.
KAAN 13 DAKİKA HAVADA KALDI
KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.
KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
TÜRKİYE GURURLANDI CHP YANDAŞLARI HAZIMSILIK ÇEKTİ
Türkiye'nin son dönemde savunma alanında attığı adımlar büyük alkış alırken KAAN'ın başarısı CHP yandaşlarında hazımsızlık yarattı.
KAAN'ın ilk üretilen parçasının paylaşıldığı dönemde "Kalorifer peteği" diyerek küçümseyen CHP yandaşı Cumhuriyet KAAN'ın başarısını görmezden geldi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise KAAN'I karalamaya çalıştı.
TUSAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Türk Havacılık Uzay Sanayii bugün KAAN'ın üretim aşamasından görüntüler paylaştı.
CHP yandaşlarının "Kalorifer peteği" dediği parça ile başlayan görüntülerde büyük bir özveri ile çalışan mühendisler ve son olarak KAAN'ın uçuşu yer aldı.
İşte o görüntüler:
TÜRKİYE SEVİYE ATLIYOR
Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.
KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.
Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor.
Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.
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