TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme! İşte Kaan’ın yapım aşaması

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

TÜRKİYE GURURLANDI CHP YANDAŞLARI HAZIMSILIK ÇEKTİ

Türkiye'nin son dönemde savunma alanında attığı adımlar büyük alkış alırken KAAN'ın başarısı CHP yandaşlarında hazımsızlık yarattı.

KAAN'ın ilk üretilen parçasının paylaşıldığı dönemde "Kalorifer peteği" diyerek küçümseyen CHP yandaşı Cumhuriyet KAAN'ın başarısını görmezden geldi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil ise KAAN'I karalamaya çalıştı.

TUSAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Türk Havacılık Uzay Sanayii bugün KAAN'ın üretim aşamasından görüntüler paylaştı.

CHP yandaşlarının "Kalorifer peteği" dediği parça ile başlayan görüntülerde büyük bir özveri ile çalışan mühendisler ve son olarak KAAN'ın uçuşu yer aldı.

İşte o görüntüler:

TÜRKİYE SEVİYE ATLIYOR

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.