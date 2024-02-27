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Son dakika | Yüzde 25'lik tavan kira zammı uygulaması sona erecek mi? Bakan Tunç açıkladı: Meclis karar verecek

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Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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Son dakika | Yüzde 25’lik tavan kira zammı uygulaması sona erecek mi? Bakan Tunç açıkladı: Meclis karar verecek

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira tavan uygulamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek uygulama için "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik." dedi.

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