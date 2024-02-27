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DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinden terörist çıktı! MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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DEM Partili vekil Çiçek Otlu’nun evinden terörist çıktı! MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti bu saatlerinde terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyon düzenledi. Cezaevi yapılanmasına ve terör tutuklularına finans kaynağı sağladığı belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinde MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik düğmeye bastı. Hüküm giyen örgüt mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı yaptığı finans sağlayan 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 15'i yakalandı. CNN Türk'ün haberine göre ekipler, DEM Parti İstanbul milletvekili Çiçek Otlu'nun da evine operasyon yaptı.

Terör örgütü MLKP üyesi olan Sıtkı Güngör, Çiçek Otlu'nun evinde yakalandı. Otlu'nun evinde yapılan aramada hapiste yatan örgüt üyelerine ait mektuplar ve dokümanlara ulaşıldı.

YÜKSEKDAĞ'IN DANIŞMANI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Güngör hakkında daha önce de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açılmıştı.

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