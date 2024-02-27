Milletin adamı olan Erbakan Hoca’nın vefatının 13.yılı! Hoca Mücahit ya da profesör…

Aynı yıllarda bir süre sonra siyaset sahnesindeki en büyük rakibi olacak iki isim, Turgut Özal ve Süleyman Demirel de yine o okulun öğrencileri arasındaydı. Aklında pek siyaset yoktu Erbakan Hoca'nın sadece namazını kılıyor sohbetlerde arkadaşlarına milletin ne denli değerli olduğunu anlatıyor vakit kalırsa da dersini çalışıyordu.

Erbakan hoca, doktorasını o üniversitede tamamladı. Sonra burs kazanıp Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döner dönmez de ülkenin ilk yerli motorunu üretti.