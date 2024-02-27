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CHP ile DEM'in kirli ittifakı patlayınca Özel bir kez daha Atatürk'e sığındı! Arşivler açıldı: "Sıkışınca Atatürk deyip devam ediyoruz" demişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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CHP ile DEM’in kirli ittifakı patlayınca Özel bir kez daha Atatürk’e sığındı! Arşivler açıldı: Sıkışınca Atatürk deyip devam ediyoruz demişti

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçleniyor. Özgür Özel bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Atatürk'e bir kez daha sığındı. Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ'ı kazanın İstanbul'u kaybetmeyin diyor." ifadelerini kullandı. Her seçim dönemi aynı tiyatroyu gerçekleştiren CHP'de Özel'in daha önce söylediği "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk’ten bahsederek alkış alıyoruz" sözleri akıllara geldi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP - DEM hattındaki bölücü ittifakta saflar sıkılışıyor.

Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza atarken, CHP Kandil'in partisi olan DEM'in boyunduruğu altına girdi.

CHP İLE DEM ARASINDA KANDİL UZLAŞISI!

Kandil'in de müdahil olduğu pazarlıklar başta İstanbul olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerde sürüyor.

Son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde sallanan DEM bayrakları kirli ittifakın kanıtı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL ATATÜRK'E SIĞINDI

Bugün TBMM Grup Toplantısından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kirli ittifakı perdelemek için Mustafa Kemal Atatürk'e sığındı.

Partilileri gazlayan Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk 'Sinop'a gidin' diyor. Atatürk 'Erzurum'da çalışın' diyor. Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın diyor. Bilecik'i sakın ha! Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor." ifadelerini kullandı.

KİRLİ İTTİFAKI PERDELEME ÇABASI

Ancak Özgür Özel'in 19 Ağustos 2023'te kullandığı ifadeler hatırlanınca "Özel, DEM ile olan pazarlığı gizlemek istiyor" yorumları yapıldı.

"SIKIŞINCA ATATÜRK DEYİP DEVAM EDİYORUZ" DEMİŞTİ

Öyle ki Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptığı konuşmada, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında bulunmuştu.

Özel şunları söylemişti:

"Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var"

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