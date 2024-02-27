İşte il olması beklenen 24 ilçe! TÜİK verilerine göre il olmayan en yakın ilçeler

SADECE NÜFUS YETERLİ DEĞİL

Esra Akyürek: TÜİK'in kritik raporuna göre 24 ilçe en yakın aday oldu. İlçe olmak için nüfusun en az 100 bin olması gerekiyor. Burada 24 ilçenin nüfusu 100 bin üzerinde seyrediyor. Ancak sadece nüfusun 100 binden fazla olması yeterli değil. Çünkü büyükşehirlerin ilçeleri 100 binden fazla ancak durum burada farklı.