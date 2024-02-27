İşte il olması beklenen 24 ilçe! TÜİK verilerine göre il olmayan en yakın ilçeler
Türkiye İstatistik Kurumu raporu açıklandı ve il olmaya aday 24 ilçe belli oldu. Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır gibi çeşitli illerde bulunan ilçeler nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi çeşitli faktörlere göre değerlendirildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
Türkiye'de il olmak sadece nüfusa bağlı değildir; şehir merkezine uzaklık, sosyo-ekonomik koşullar, altyapı, kültürel ve tarihi önem gibi diğer faktörler de dikkate alınmaktadır. Aslında, büyükşehirlerdeki bazı ilçeler birkaç ilden daha büyük nüfusa sahip olmalarına rağmen il olmak için gerekli kriterleri karşılamamaktadır.
İL MERKEZİNE UZAKLIK FAKTÖRÜ
Bir ilçenin il statüsüne hak kazanabilmesi için en az 100.000 nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gibi sekiz kriteri karşılaması gerekmektedir. Diğer önemli faktörler arasında kentleşme, ulaşım, hinterland, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu yer almaktadır. İlçe olması eklenen 24 ilçeye dair detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
SADECE NÜFUS YETERLİ DEĞİL
Esra Akyürek: TÜİK'in kritik raporuna göre 24 ilçe en yakın aday oldu. İlçe olmak için nüfusun en az 100 bin olması gerekiyor. Burada 24 ilçenin nüfusu 100 bin üzerinde seyrediyor. Ancak sadece nüfusun 100 binden fazla olması yeterli değil. Çünkü büyükşehirlerin ilçeleri 100 binden fazla ancak durum burada farklı.
İL OLMA KRİTERLERİ
İlçelerin il merkezine en 30 kilometre uzaklıkta olması, mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu il olmak için aranan kriterler arasında yer alıyor. Adana'nın Kozan ilçesi 129 bin nüfusu ile listede kendine yer buldu. Aynı zamanda Adıyaman'ın Kahta ilçesi 120 bin nüfusu ile il olmaya aday ilçeler arasında.
5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
8.Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
21.Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
22.Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
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