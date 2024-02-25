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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi karargaha dönüştü! CHP’de "1 Nisancılar" pusuya yattı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi karargaha dönüştü! CHP’de 1 Nisancılar pusuya yattı

Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Aday belirleme süreci torpil ve kavgalarla tamamlanan CHP’de iç savaş kızıştı. Halen belediye başkanı olup bu seçimde aday gösterilmeyen isimlerin devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i şikayet ettiği ve 31 Mart sonrası olağanüstü kurultay talep ettiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun ofisi ise partideki tasfiyeler üzerine adeta karargaha dönüştü.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin 31 Mart seçimlerindeki olası bir hezimet üzerine olağanüstü kurultay için şimdiden zemin hazırlığına giriştiği iddia ediliyor.

Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın birçok belediye başkanının üstünü çizerek tepki toplayan Özgür Özel, partide yeni bir istifa dalgasının pimini çekmişti.

Yaşananlardan rahatsız olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu ise "özel davetli" olmasına rağmen partinin aday tanıtım toplantısına katılmayarak tepkisini ortaya koymuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ KARARGAHA DÖNÜŞTÜ

Partideki iç krizin ateşi ise hala sönmedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrasına yönelik olarak "olağanüstü kurultay" talebinin yüksek sesle dillendirildiği partide Kılıçdaroğlu'nun ofisine ziyaretler arttı.

Edinilen bilgilere göre, son haftalarda mevcut PM üyelerinden, üstü çizilen belediye başkanlarına kadar birçok isim Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Aday gösterilmeyen belediye başkanlarının hem telefonla hem de yüz yüze yaptıkları görüşmelerde mevcut yönetimden rahatsızlıklarını dile getirerek Özel'i şikayet ettiği ve olağanüstü kurultay taleplerini dile getirdiği bildirildi.

"BIRAKIRSAM BANA YAZIKLAR OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "1 Nisancılar" olarak adlandırılan Kılıçdaroğlu cephesine kısa süre önce sert sözlerle tepki göstererek, "Eğer böyle bir ekip varsa, önceki genel başkanımızla ilişkilendiriyorlar. 1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler. Var öyle birileri. Avuçlarını yalarlar. Bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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