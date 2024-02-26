26 Şubat 2024, Pazartesi
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Gardaş Aliyev'den Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı! “Türkiye bugün sizin bilge liderliğinizle ikinci yüzyılına giriyor”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki doğum gününü yayınladığı mesajla kutladı. Mesajına “Kardeşim” diyerek başlayan Aliyev, “Doğumunuzun 70. yıldönümü vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum” dedi. Öte yandan "Türkiye bugün sizin bilge liderliğinizle ikinci yüzyılına giriyor" diyen Aliyev, "Kardeş ülke Türkiye'nin önüne koyduğu kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.