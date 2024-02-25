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Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2024
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Gara’da 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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