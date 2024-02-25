Van’da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde bulunan Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzaklıkta bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Bu veriler, depremin şiddeti ve etkisi hakkında önemli bilgiler sunmakta ve vatandaşların durumu değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. İşte son gelişmeler...