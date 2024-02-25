Van'da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
Son dakika Van'da meydana gelen deprem haberi endişe uyandırdı. Tuşba ilçesinde gerçekleşen deprem, vatandaşlar arasında tedirginlik yaratırken son durum da araştırılmaya başlandı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve şiddeti gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi?
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde bulunan Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzaklıkta bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Bu veriler, depremin şiddeti ve etkisi hakkında önemli bilgiler sunmakta ve vatandaşların durumu değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. İşte son gelişmeler...
AFAD, Van Tuşba'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
25 ŞUBAT AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
25-02-2024 08:58:04 38.9156 43.4728 7 MW 3.9 Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van) 620938
25-02-2024 08:32:22 40.0497 28.6103 6.89 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa) 620937
25-02-2024 08:29:28 40.0425 28.6225 6.99 ML 1.9 Mustafakemalpaşa (Bursa) 620936
25-02-2024 08:22:48 38.3047 38.1981 7 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 620934
25-02-2024 08:19:40 38.2442 38.1533 6.95 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 620935
25-02-2024 07:09:18 38.6758 26.1583 7 ML 2.9 Ege Denizi - [21.42 km] Karaburun (İzmir) 620926
25-02-2024 07:07:51 40.8028 27.6375 9.63 ML 1.2 Marmara Denizi - [16.74 km] Marmara (Balıkesir) 620927
25-02-2024 07:06:22 38.605 37.4942 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 620928
25-02-2024 07:02:26 38.2569 38.1764 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 620931
25-02-2024 06:56:34 38.5703 37.4858 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 620929
25-02-2024 06:38:23 37.7311 38.0242 7 ML 1.2 Besni (Adıyaman) 620930
25-02-2024 05:49:46 38.0158 37.5353 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 620932
25-02-2024 05:35:21 35.3739 27.2039 6.53 ML 2.9 Akdeniz - [148.16 km] Datça (Muğla) 620933
25-02-2024 04:57:01 36.1725 25.625 26.18 ML 2.4 Ege Denizi 620923
25-02-2024 04:54:23 38.3575 37.5169 7.76 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 620925
25-02-2024 04:40:55 38.3911 37.5086 7.02 ML 1.5 Darende (Malatya) 620924
25-02-2024 04:30:20 40.2769 27.0217 6.95 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 620922
25-02-2024 04:23:34 37.1706 36.9378 7 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 620921
25-02-2024 04:08:57 38.0083 37.5892 7.02 ML 2.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 620919
25-02-2024 03:52:07 38.2686 38.7828 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 620920
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- Van'da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
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