Gurur! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ailesine Türk bayrağı hediye edildi

"Ziyaret ettiğimiz okullarda öğrenciler 'Alper ağabeyimiz gibi olacağız' diyorlar" diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Bugün Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını ziyaret ettik. Silifke'mize geldiler, hoş geldiler. Bizlere bu gururu yaşattığı için Alper kardeşimize teşekkür ediyorum. Hem Silifke'nin, hem ülkemizin, hem dünyanın gurur kaynağı oldu. İlk astronot olması bizim için ve gelecek nesiller için güzel bir olay. Ziyaret ettiğimiz okullarda öğrenciler Alper ağabeyimiz gibi olacağız diyorlar. Silifke'mizde Bilim ve Teknoloji Merkezimiz var. Orada astronotlarımız var. Uzay Bilim Merkezini kuracağız. Başarılarının devamını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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