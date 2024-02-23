Bakanlık açıkladı! Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığınca, çiftçilere 50,9 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin; bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kendi resmi internet hesabından yapılan paylaşımda, sertifikalı fidan kullanım desteği 24 milyon 877 bin 104 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği 13 milyon 838 bin 744 TL, hayvan gen kaynakları desteği 11 milyon 770 bin 500 TL ve sertifikalı tohum kullanım desteği 413 bin 652 TL olmak üzere Toplam 50 Milyon 900 bin TL destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.
👩🌾 Sertifikalı fidan kullanım desteği— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) February 23, 2024
⬆️ Kırsal kalkınma yatırım desteği
🧬 Hayvan gen kaynakları desteği
🌱 Sertifikalı tohum kullanım desteği
Toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/tI02626E4p
Paylaşımda "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.
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