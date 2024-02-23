23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakanlık açıkladı! Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

Bakanlık açıkladı! Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
ABONE OL
Bakanlık açıkladı! Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, çiftçilere 50,9 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin; bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kendi resmi internet hesabından yapılan paylaşımda, sertifikalı fidan kullanım desteği 24 milyon 877 bin 104 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği 13 milyon 838 bin 744 TL, hayvan gen kaynakları desteği 11 milyon 770 bin 500 TL ve sertifikalı tohum kullanım desteği 413 bin 652 TL olmak üzere Toplam 50 Milyon 900 bin TL destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Paylaşımda "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA