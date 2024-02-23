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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Balıkesir'de sevgi seli! Vatandaşların fotoğraf isteğini kırmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Balıkesir’de sevgi seli! Vatandaşların fotoğraf isteğini kırmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Düzenlediği miting sonrasında konvoy eşliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Özellikle kadınların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Erdoğan, belediye girişinde kadınları yanına çağırarak, onlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Başkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve partililerle bir araya geldi.

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