23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan doktorlara müjde! "Yeni gelişmeyi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştı

Bakan Koca'dan doktorlara müjde! "Yeni gelişmeyi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
ABONE OL
Bakan Koca’dan doktorlara müjde! Yeni gelişmeyi duyurmak istiyorum diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis'te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA