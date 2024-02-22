Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Bunda sonra önümüz açık, uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık

Üniversitede kurulan modern laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve teknoloji odaklı altyapılarla öğrencilere en güncel bilgi ve deneyimleri sunmanın yanı sıra onların bilimsel meraklarını ve sorgulama becerilerini geliştirmeleri için önemli imkânlar sunduklarını vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, "Hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olan, Türkiye'nin ilk astronotu, uzayda Türk bayrağını dalgalandıran değerli bilim insanımız Alper Gezeravcı'nın öğrencilerimizle bir araya geldiği bu program da öğrencilerimiz için bilimin önemine ve başarıya giden yolda kararlılıkla ilerlemenin ne kadar kıymetli olduğuna dair bir ilham kaynağı; bilimin ve uzay araştırmalarının önemini kavramalarına, ufuklarını genişletmelerine ve hayallerinin peşinden gitmelerine yönelik bir teşvik olacak" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı Konya'da ağırlamaktan duyduklarını mutluluğu dile getirdi.