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Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı

Sport Recife-Fortaleza maçının ardından Sport Recife taraftarları Fortaleza'yı taşıyan takım otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken; 6 futbolcunun yaralandığı bildirildi.

Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki dokuz eyaletten gelen kulüplerin katılımıyla düzenlenen Copa do Nordeste'de oynanan bir karşılaşma bombalı saldırıya sebep oldu.

Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadelenin ardından, Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarları saldırdı.

BOMBALI SALDIRIDA 6 FUTBOLCU YARALANDI

Taşlardan ziyade bombaların da kullanıldığı olayda 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Brítez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer aldı.

"BU BİR CİNAYET GİRİŞİMİYDİ"

Fortaleza başkanı Marcelo Paz saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın suçlularının yakalanmasına kadar maçlara çıkmayacaklarını belirtti.

"Bu bir cinayet girişimiydi" diyen başkan, oyuncularından Gonzalo Escobar'ın 13 tane dikişi olduğunu söyledi.

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