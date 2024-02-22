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Murat Kurum'dan CHP'ye ders niteliğinde gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka

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Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Murat Kurum’dan CHP’ye ders niteliğinde gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapay zeka söylemine göndermede bulundu. Kurum, eser ver hizmet siyasetini gözler önüne seren; AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı yeşil alan projelerin yer aldığı videoyu "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" başlığıyla paylaştı.

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