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CHP’li "deprem turistleri" 5 yıldızlı otelde yediler içtiler faturasını belediyeye ödetti! Belgeler ortaya çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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CHP’li deprem turistleri 5 yıldızlı otelde yediler içtiler faturasını belediyeye ödetti! Belgeler ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Deprem turistleri’ dediği CHP’li isimlerin 6 Şubat depremi ve sonrasında 6-24 Şubat tarihleri arasında Adana’da 5 yıldız otelde konakladığı ve 408 bin 800 liralık faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ödettiği ortaya çıktı.

CHP'li eski ve yeni milletvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grup 6 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı.

5 yıldız otel 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesine konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.

"DEPREMZEDE KONAKLAMA" BEDELİ YAZDILAR

Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10.maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, ölüm vb) harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama' bedeli olarak ödeme yapılmasını istedi. Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi.

Otelde konaklayan yaklaşık 150 kişilik grubun arasında CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İzmir milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP eski İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP eski Ankara milletvekili Levent Gök ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruma müdürü Koray Aslan'ın bulunması dikkat çekti.

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