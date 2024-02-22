CHP’li "deprem turistleri" 5 yıldızlı otelde yediler içtiler faturasını belediyeye ödetti! Belgeler ortaya çıktı

"DEPREMZEDE KONAKLAMA" BEDELİ YAZDILAR

Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10.maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, ölüm vb) harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama' bedeli olarak ödeme yapılmasını istedi. Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi.