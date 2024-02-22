İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projeleri Tansu Çiiler’i heyecanlandırdı: İstanbul’a hayırlı olsun

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile iştirak etti. Burada konuşan Kurum, İstanbul'un birçok yerinde kadın eli değmiş eserlere rastlandığını söyledi.

Kurum, İstanbul'un her alanda liderlik eden Türk kadınının emekleriyle 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlandığını dile getirerek, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak." diye konuştu.