Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Başkan Erdoğan'ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı
15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "Tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, CHP eski lideri Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memuru Serkan Dinçer'in görev yaptığı birimde yeni skandal meydana geldi. Dinçer'in görev yaptığı birimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasıyla sorgulama yapan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda sorumlusu firari Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memuru Serkan Dinçer'in görev yaptığı birimde bir skandal daha patlak verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Serkan Dinçer'in çalıştığı Teknik Büro Amirliği'nde çalışan başka bir polis memuru Alper B., geçen aralık ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını "ASENA" gibi proje programlarının birinde sorguladı.
SKANDAL NARKOTİK DAİRE BAŞKANLIĞI FARK ETTİ
Proje programlarının Narkotik Daire Başkanlığı bünyesi olması nedeniyle buradaki görevliler sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasının sorgulandığını fark etti. Bunun üzerine Ankara Emniyetine bu polisin sicili gönderildi. Polis hakkında idari soruşturma açıldı.
Alper B., 10 Aralık'ta Narkotik Şube Teknik Büro'dan Sokak Suçlarıyla Mücadele Bürosuna verildi. Aynı tarihte de EGM Teftiş Kurulu müfettiş görevlendirdi. Soruşturma sürerken ilginç bir şekilde Alper B. 15 Ocak'ta tekrar Teknik Büro Amirliği'ne görevlendirildi.
O PROGRAMLARLA NELER YAPILIYOR?
Müfettişler, Alper B.'nin Erdoğan'ın TC kimlik bilgisiyle "ASENA" gibi proje programlarından birinde neden sorgu yaptığını araştırıyor. Türk mühendislerce hazırlanan, e-Devlet ve UYAP ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının veri tabanlarıyla entegre çalışabilen yapay zeka formatında bir yazılım olan ASENA, tüm dünyada kullanılan analiz sistemlerinde olmayan birçok özelliği bulunuyor. ASENA, kendisindeki data ile istenilen bilgilerin tümünü bünyesindeki verilerden araştırıp getiriyor.
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