Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı

O PROGRAMLARLA NELER YAPILIYOR?

Müfettişler, Alper B.'nin Erdoğan'ın TC kimlik bilgisiyle "ASENA" gibi proje programlarından birinde neden sorgu yaptığını araştırıyor. Türk mühendislerce hazırlanan, e-Devlet ve UYAP ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının veri tabanlarıyla entegre çalışabilen yapay zeka formatında bir yazılım olan ASENA, tüm dünyada kullanılan analiz sistemlerinde olmayan birçok özelliği bulunuyor. ASENA, kendisindeki data ile istenilen bilgilerin tümünü bünyesindeki verilerden araştırıp getiriyor.