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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Denizli'de yöresel karşılama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Denizli’de yöresel karşılama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı çerçevesinde bugün Denizli’de vatandaşlara hitap edecek. Mitinge katılmak üzere Denizli’ye gelen Başkan Erdoğan'ı yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenecek olan mitinginde vatandaşlara hitap edecek.

Başkan Erdoğan, partisince düzenlenecek mitinge katılmak üzere Denizli'ye geldi. Erdoğan'ı havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI!

Miting öncesinde, polis ekipleri tarafından mitingin gerçekleştirileceği alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana çıkan birçok cadde ve sokak, güvenlik tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı.

Mitingin yapılacağı alanda çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu ve alana giriş yapmak isteyen vatandaşlar detaylı bir aramadan geçtikten sonra içeri alındı.

DENİZLİ'DE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR:

Başkan Erdoğan'ın Denizli'deki mitingine yoğun katılım bekleniyor.

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