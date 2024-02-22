AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ ile CHP broşürlerini dağıtan CHP'li gençler arasında güldüren sohbet: Zaten buradasınız
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, Menderes ilçesinde CHP bröşürlerini dağıtan gençlerle selamlaşırken sohbet etti. Güldüren konuşmaların geçtiği sohbet sonrası Dağ ziyaretlerini sürdürmek için bölgeden ayrıldı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi.
"GÜLDÜREN DİYALOG"
CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtan gençlerle sohbet eden Hamza Dağ ile CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı.
"ZATEN BURADASINIZ"
Hamza Dağ, "Kızlar merhaba" deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz." uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.
O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri "Gümbür gümbür geliyoruz." demesi üzerine Hamza Dağ "Zaten buradasınız. " yanıtını verdi.
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