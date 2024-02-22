AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ ile CHP broşürlerini dağıtan CHP’li gençler arasında güldüren sohbet: Zaten buradasınız

"ZATEN BURADASINIZ"

Hamza Dağ, "Kızlar merhaba" deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz." uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.