Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Denizli’den muhalefete ağır gönderme: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

"HOROZ DÖVÜŞÜNDEN BETER HALDELER"

Muhalefetin hali trajikomik. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Amaçları siyaset çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti her işe takoz koymak sanıyorlar. Doğru olan hayırlı işlere destek vermek yanlış işlere karşı çıkmaktır. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle. Biz kendi işimize bakıyoruz.