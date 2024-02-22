Ankara Kuşu hakkında suç duyurusu! Hesabı sorulacak





Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.



İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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