Ankara Kuşu hakkında suç duyurusu! Hesabı sorulacak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik sahte paylaşım yapan ‘Ankara Kuşu’ adlı sosyal medya hesabı kullanıcısı Oktay Yaşar ve Veli Koçak hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan, sosyal medyada 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların yargılandığı 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti. Savcı sanıklar hakkında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Son sözü sorulan Oktay Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini talep etti. Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ifade etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan beraatlerine karar verilirken, Yaşar ve Koçak hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.
Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.
İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
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