CHP'den istifa eden Gürsel Tekin değişimcilere eleştiri: Bunlar çürümüş adamlar I İmamoğlu'na da salladı: Muhatabım değil
Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken büyük bir iç hesaplaşmanın yaşandığı CHP'de istifalar da gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan ve partiden istifa eden Gürsel Tekin CHP yönetimini bombalamayı sürdürüyor. Tekin son olarak parti içindeki değişimcilerin hedef alırken "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu hakkında gelen soruya da yanıt veren Tekin "Muhatabım değil" dedi.
"CHP, ATATÜRKÇÜ VE SOSYAL DEMOKRAT PARTİ KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.
"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." diyen Tekin CHP yönetimine ateş püskürdü.
"EŞ, DOST, AKRABA İLİŞKİLERİNİN HER DÜZEYDE BELİRLEYİCİ OLDUĞU BİR YAPI..."
"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."
TEKİN'DEN ELEŞTİRİ YAĞMURU
Yaptığı uzun istifa açıklamasının ardından parti yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştiren Gürsel Tekin, son olarak katıldığı bir televizyon programında yine CHP yönetimini hedef aldı.
"CHP'DE CHP'Lİ OLMAK ZOR HALE GELDİ"
CHP'de yapılanların hakkaniyetli olmadığını söyleyen Gürsel Tekin, "Ben bile tanımıyorsam bir çok insanı, bir çok göreve gelen insanı başkaları nereden tanıyacak bilmiyorum. Ama CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi." ifadelerini kullandı.
"BUNLAR DEĞİŞİMCİ DEĞİL ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"
CHP'de değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu için daha önce kendisine yönetilen "İstanbul'da mevcut İBB Başkanı'na destek olacak mısınız?" sorusuna "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." şeklinde yanıt veren Gürsel Tekin'den bu kez "Muhatabım değil." çıkışı geldi.
"İMAMOĞLU MUHATABIM DEĞİL"
Gürsel Tekin, "Ekrem İmamoğlu'na kızgın mısınız?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Benim muhatabım belediye başkanları değil, CHP Genel Başkanı ve yöneticileridir."
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