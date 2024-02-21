CHP’den istifa eden Gürsel Tekin değişimcilere eleştiri: Bunlar çürümüş adamlar I İmamoğlu’na da salladı: Muhatabım değil

"CHP'DE CHP'Lİ OLMAK ZOR HALE GELDİ"

CHP'de yapılanların hakkaniyetli olmadığını söyleyen Gürsel Tekin, "Ben bile tanımıyorsam bir çok insanı, bir çok göreve gelen insanı başkaları nereden tanıyacak bilmiyorum. Ama CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DEĞİŞİMCİ DEĞİL ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

CHP'de değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu için daha önce kendisine yönetilen "İstanbul'da mevcut İBB Başkanı'na destek olacak mısınız?" sorusuna "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." şeklinde yanıt veren Gürsel Tekin'den bu kez "Muhatabım değil." çıkışı geldi.