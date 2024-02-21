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Diplomasi zirvesi! Bakan Hakan Fidan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'da!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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Diplomasi zirvesi! Bakan Hakan Fidan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya’da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi. Kaynaklar, Bakan Fidan’ın yerel saatle 14:00’te, “Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20’nin Rolü” başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan’ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.

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