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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan FETÖ'ye operasyon açıklaması!

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan FETÖ’ye operasyon açıklaması!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen Kıskaç-7 operasyonlarında 67 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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