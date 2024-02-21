İmamoğlu’nun Sözcü’sü provokasyon peşinde! Murat Kurum’dan yerinde cevap: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?

CHP MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU

Bu durumun son örneği Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum'un 'depremlerdeki can kaybı' ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler CHP yandaşı medya tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi.