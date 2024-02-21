İmamoğlu'nun Sözcü'sü provokasyon peşinde! Murat Kurum'dan yerinde cevap: Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?
6 Şubat depreminin acısı hala yüreklerde tazeyken Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Sözcü TV, AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a 6 Şubat felaketindeki can kayıplarına ilişkin manipülatif bir soru sordu. Kurum Sözcü'nün bu maksatlı sorusuna yanıt verirken "Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz" dedi. Deprem üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Kurum "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?" dedi. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP ve yandaşı medyanın yalan, iftira ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine şahitlik ediyor.
CHP MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU
Bu durumun son örneği Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum'un 'depremlerdeki can kaybı' ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sözler CHP yandaşı medya tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi.
"YALANLA KAZANILMAYACAĞINI GÖRECEKLER"
Deprem üzerinden siyasi rant devşirenlerin yaydığı sistematik yalan sonrası Murat Kurum, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler" açıklamasında bulundu.
MAKSATLI VE MANİPÜLATİF SORU
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Sözcü TV bir kez daha deprem simsarlığını soyundu.
Sözcü TV muhabiri, Murat Kurum'a 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin manipülatif bir soru sormaya yeltendi.
Daha önce konuya ilişkin birçok kez açıklama yapan, 6 Şubat'taki felakette 53 bin, son bir asırda da 130 bin canımızı yitirdiğimizi belirten Kurum, maksatlı soruya tepki gösterdi.
EKREM'İN 'SÖZCÜ'SÜNE AYARI VERDİ
Sözcü muhabirine "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?" sorusunu yönelten Kurum şu ifadeleri kullandı;
Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. O sizin aklınızdaki soru kusura bakmayın. Aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 binden fazla canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarpıtmak adına konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef konuyu böyle pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. O vefat eden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor. Ben de bunu soruyorum size bu nasıl bir anlayıştır.
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