CHP’de kriz bitmek bilmiyor! Antalya’da eski CHP’li başkan tepki gösterdi Özgür Özel geçiştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KAN GÖVDEYİ GÖTÜRDÜ

Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Partinin ağır topları isyan bayrağı açıp istifa etti. Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le ilgili "Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım" ifadelerini kullandı.

CHP'de aday belirleme krizi sonrası 'liste' krizi patlak verdi.