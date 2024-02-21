CHP’de ’liyakat’ sorunu bitmek bilmiyor! Özgür Özel memleketi Manisa’da Saadet Partisi’nin kapısını çaldı

"SAADET PARTİSİ LOGOSUYLA GİRECEĞİZ"

İl Seçim Kurulu kararının ardından CHP Manisa il yönetimi, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye hizmet binasında toplantı yaptı.

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz ile görüştüklerini ve Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı aldıklarını söyledi.

Özalper, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız ama şimdi de birlikte Türkiye ittifakını birlikte kuracağımız Saadet Partisi ile Zeki başkanımızın Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapmak üzere seçim kuruluna gidiyoruz, başvurumuzu yapacağız. Saruhanlı'da seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz."

Zeki Bilgin ise listesinin kurula geç verilmesiyle ilgili sorunun kendisinden ve partisinden kaynaklanmadığını iddia ederek kurula dün saat 16.55'te gittiğini, ilgili müdürün odasında olmadığını, yerine geldiğinde ise kendilerine geç kaldıklarının açıklandığını savundu.