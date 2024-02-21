CHP'de 'liyakat' sorunu bitmek bilmiyor! Özgür Özel memleketi Manisa’da Saadet Partisi'nin kapısını çaldı
Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından seçim kurulu itirazı reddetti. CHP'deki liste krizinin ardından, parti yönetimi bir kez daha Saadet Partisi’nin kapısına dayandı. Saadet Partisi’nin dün verdiği başkan adayı ve meclis üyesi adayları listesinin değiştirilerek başkan adayının Zeki Bilgin olarak gösterileceği, bu listedeki 21 meclis üyesinin CHP'li adaylarla değiştirileceği, 1 meclis üyesi adayının ise değiştirilmeyeceği öğrenildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi, CHP adaylarının Saadet Partisi listesinden seçime girmesi için başvuru yapılacağı belirtildi.
Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı.
Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.
Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi.
"SAADET PARTİSİ LOGOSUYLA GİRECEĞİZ"
İl Seçim Kurulu kararının ardından CHP Manisa il yönetimi, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye hizmet binasında toplantı yaptı.
Toplantının ardından açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz ile görüştüklerini ve Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı aldıklarını söyledi.
Özalper, şöyle konuştu:
"Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız ama şimdi de birlikte Türkiye ittifakını birlikte kuracağımız Saadet Partisi ile Zeki başkanımızın Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapmak üzere seçim kuruluna gidiyoruz, başvurumuzu yapacağız. Saruhanlı'da seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz."
Zeki Bilgin ise listesinin kurula geç verilmesiyle ilgili sorunun kendisinden ve partisinden kaynaklanmadığını iddia ederek kurula dün saat 16.55'te gittiğini, ilgili müdürün odasında olmadığını, yerine geldiğinde ise kendilerine geç kaldıklarının açıklandığını savundu.
21 MECLİS ÜYESİ CHP'Lİ ADAYLARLA DEĞİŞECEK
Saadet Partisinin dün verdiği başkan adayı ve meclis üyesi adayları listesinin değiştirilerek başkan adayının Zeki Bilgin olarak gösterileceği, bu listedeki 21 meclis üyesinin CHP'li adaylarla değiştirileceği, 1 meclis üyesi adayının ise değiştirilmeyeceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları
- Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?