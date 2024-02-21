ABD'li Foreign Affairs dergisi Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı kaleme aldı! "ABD boyun eğdi" dedi: Başkan Erdoğan'ın Türkiye'si...
ABD merkezli Foreign Affairs dergisi Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı kaleme aldı. Affairs, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdiğini ve ABD’nin de artık Türkiye’ye boyun eğdiğini yazdı. Öte yandan ABD'li dergi Başkan Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığını dile getirdi.
Diplomasi arenasına dikkat çeken bir çıkış yapan Türkiye'nin başarısı, uluslararası dış politika analizcilerinin de gözünden kaçmıyor.
ABD merkezli Foreign Affairs, Türkiye'nin dış politikasındaki yükselişi değerlendirdi. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da aktif bir rol oynadığını belirten Foreign Affairs, Sahil, Afrika Boynuzu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'da gücünü yansıttığını yazdı.
"ABD TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİ"
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ile Ankara'ya silah ambargosu uygulayan ABD'nin F-16 satışını onaylamasının büyük bir hadise olduğunu belirten Foreign Policy, ABD'nin Türkiye'ye boyun eğdiğini yazdı.
ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ: DÜNYAYA ANADOLU GÖZÜYLE BAKIYOR
"Erdoğan'ın Türkiye'sinin Batı ile duygusal ve siyasi bağı az. Yarattığı yeni Türkiye Avrupa'ya değil, Türkiye'nin hinterlandına demir attı. Anadoluluların siyasi ve kültürel hassasiyetlerini temsil ediyor." ifadelerini kullanan Foreign Affairs, "Bu Türkiye'nin Batı masasındaki yerini bırakacağı anlamına gelmiyor." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
Onlarca yıldır Türk dış politikasını Avrupa'dan etkilenen bir bakış açısı yönetti ancak yeni Türkiye, Batı'nın hedeflerini veya önceliklerini dikkate almaksızın düğer ülkelerle serbestçe etkileşime girecek çünkü Türkiye artık dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor.
TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BATI KUKLALARINI KORKUTUYOR
Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak kalacağını fakat aynı zamanda Rusya, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile ilişkilerini devam ettireceğini belirten Foreign Affairs, "Türkiye'nin sınıflandırılması kolay olmayan pek çok kimliği var: Eğer bir Orta Doğu ülkesiyse aynı zamanda bir Karadeniz gücü olan tek Orta Doğu devletidir ve eğer bir Avrupa ülkesi ise İran'a sınırı olan tek Avrupa devletidir. Eğer bir Avrasya gücü ise NATO'ya üye olan tek güçtür." ifadelerini kullandı.
AFRİKA'DA, KAFKASYA'DA VE BALKANLAR'DA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
ABD'nin Türkiye'ye yaklaşmasının en iyi yolunun bu çoklu ittifakların gerçekliğini kabul etmek olduğunu belirten Foreign Affairs, "Erdoğan dünyanın Türkiye'nin etrafında dönmesiyle olayların merkezi olarak görülmekten hoşlanıyor." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'daki savaşta hakem olarak hizmet etmeye çalıştı, Güney Kafkasya'da aktif bir rol oynadı ve Türkiye'nin Sahil, Afrika Boynuzu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'daki gücünü gösterdi. Bölgesel çatışmalarda anlaşma yapıcı ya da aracı olmaktan keyif alıyor ve bu da onun kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları
- Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?