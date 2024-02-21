ABD'li Foreign Affairs dergisi Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı kaleme aldı! "ABD boyun eğdi" dedi: Başkan Erdoğan'ın Türkiye'si...

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BATI KUKLALARINI KORKUTUYOR

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak kalacağını fakat aynı zamanda Rusya, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile ilişkilerini devam ettireceğini belirten Foreign Affairs, "Türkiye'nin sınıflandırılması kolay olmayan pek çok kimliği var: Eğer bir Orta Doğu ülkesiyse aynı zamanda bir Karadeniz gücü olan tek Orta Doğu devletidir ve eğer bir Avrupa ülkesi ise İran'a sınırı olan tek Avrupa devletidir. Eğer bir Avrasya gücü ise NATO'ya üye olan tek güçtür." ifadelerini kullandı.