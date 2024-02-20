Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın lideri olduğu suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını tutuklu bulunan uluslararası zehir taciri Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik “KAFES-44” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H. Y. N.'nın içerisinde bulunduğu Silahlı Organize Suç Örgütü Üyesi 42 Şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 9 İlde elebaşılığını cezaevinde bulunan Uluslararası zehir taciri 'Türk Escobar' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik "KAFES-44" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H. Y. N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.
Yerlikaya operasyonun detaylarını ise şöyle açıkladı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda;
Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere organize suç örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, silahlı organize suç örgütü elebaşılığını Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları, etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.
MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı.
Operasyonlar sonucu:
Çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve
Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK'ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
- EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
- Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
- 8. Yargı Paketi son dakika 2024 | Meclis'ten geçti mi? 8. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! İnfaz düzenlemesi, genel af, denetimli serbestlik...
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...