Başkan Erdoğan ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy’i kabul etti

F-16'LAR'DA TAKVİM NETLEŞİYOR

Öte yandan Türkiye'ye F-16 satışı için ABD Kongresi'ndeki süreç tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi'nde onay süreci tamamlanan Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı.