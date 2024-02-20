Başkan Erdoğan ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy’i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy’i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.
F-16'LAR'DA TAKVİM NETLEŞİYOR
Öte yandan Türkiye'ye F-16 satışı için ABD Kongresi'ndeki süreç tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi'nde onay süreci tamamlanan Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı.
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