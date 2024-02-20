İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan bir müjde daha! Mega kente ‘Diji İstanbul’ projesi | "İstanbul'u teknolojinin merkezi haline getireceğiz"

"BU VE BUNUN GİBİ KAMPÜSLER BİZİ, ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK İŞLERDİR"

İBB Başkan adayı Kurum, sahada iş yapma kabiliyetini kolaylaştıracak ve hızlandıracak ihtiyaçları da gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lise çağında buraya gelip, sonrasında üniversiteye, daha sonrasında akademik eğitimlere kadar o eğitimleri alacak ve bu teknolojiyi de bize getirebilecek gençliğe ve üretime ihtiyacımız var. Bizi büyütecek olan budur. Pahada ağır, yükte ağır olmayan üretimdir. Burada yapmış olduğunuz bir robot, bir yüz tanıma sistemi gibi birçok teknoloji bizi ileride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesine çıkaracak adımlardır. Dolayısıyla bizim Teknopark İstanbul gibi girişimcilerimize destek olabilecek, her türlü altyapıya sahip alanlara ihtiyacımız var. Bu ve bunun gibi kampüsler bizi, ülkemizi geleceğe taşıyacak işlerdir."

İBB olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçede gençliğe bu imkanları sunabilecekleri paylaşımlı ofisleri ve kuluçka merkezlerini hızlı şekilde kuracaklarını aktaran Kurum, "Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek, Teknopark İstanbul'la o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

Murat Kurum, gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul hayali kurduklarını, bunun için üretimi destekleyen tarafta olacaklarını kaydetti.